訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:26 國際財經

英次季經濟符預期 降央行加息預期

放大圖片

英國國家統計局公布，英國第二季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.3%，符合預期，第一季增長0.2%。該數據可能增強央行在下周會議上維持利率在紀錄低位的預期，對期望未來數月央行加息的預期潑了冷水。

近數周英鎊兌美元升至10個月高，因英倫銀行官員發表一系列立場強硬的講話，推高央行不久可能加息的預期，或許在年底前。

英鎊兌美元由數據公布前的1.3033跌至目前1.3017，跌0.08%。

法國巴黎銀行表示，數據表現和市場預期相符，但對英鎊帶來較大利淡，因沒達到英倫銀行的預期。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。