國際財經

英國國家統計局公布，英國第二季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.3%，符合預期，第一季增長0.2%。該數據可能增強央行在下周會議上維持利率在紀錄低位的預期，對期望未來數月央行加息的預期潑了冷水。

近數周英鎊兌美元升至10個月高，因英倫銀行官員發表一系列立場強硬的講話，推高央行不久可能加息的預期，或許在年底前。

英鎊兌美元由數據公布前的1.3033跌至目前1.3017，跌0.08%。

法國巴黎銀行表示，數據表現和市場預期相符，但對英鎊帶來較大利淡，因沒達到英倫銀行的預期。