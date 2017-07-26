國際財經

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在上周四(7月20日)所發表的今年秋季歐洲央行將結合通脹檢視結果並作出決定的偏鷹派言論仍然影響著全球匯市，而歐羅/美元走勢所受的影響更是首當其衝。歐羅/美元自上周四大漲逾1%並突破1.1600後，目前仍表現強勢，維持於1.1610上方交投。

由於周二(7月25日)歐羅區主要經濟引擎德國公布的7月IFO商業景氣指數好於預期並創下紀錄高位116以及美國聯邦基金利率期貨顯示美國聯儲局7月議息會議加息的概率僅為3%，歐羅/美元拾級而上，一度突破1.1700阻力至1.1710，創下2015年8月以來的近兩年新高。

然而，正當投資者以為歐羅/美元能再下一城的時候，歐羅/美元卻上演一場「衝高回落」的好戲。原來，晚間美國參議院以51比50的投票比例通過了推進取代2010年奧巴馬醫保法案的動議，令投資者對美國政治不確定性的擔憂略有緩解，加上美國7月諮商會消費者信心指數表現優於預期並錄得121.1，美滙指數最終成功從1年低位93.61反彈至94.09，令歐羅/美元多頭亦趁機鎖定獲利平倉，拖累歐羅/美元掉頭回落逾60點。

而歐羅不斷走強的勢頭亦引來各方擔憂：先是歐洲央行執委默施(Yves Mersch)表態稱現在歐洲央行依然需要刺激政策，以加強通貨再膨脹；然後是國際貨幣基金組織(IMF)警告說歐羅區經濟前景面臨重大下行風險，呼籲歐洲央行在價格疲弱的情況下，維持當前貨幣刺激政策直到通脹持續上升至歐洲央行的價格穩定目標，並預計歐羅區2018年通脹率將放緩至1.5%。以上兩方表態令人不得不擔憂強勢歐羅對歐羅區的通脹與出口的負面影響並對歐羅未來上漲的持續性產生疑問。

而展望本周，投資者需要重點關注美國聯儲局將會在周四(7月27日)凌晨2點公布7月議息決定和會後聲明，現時市場普遍預期美國聯儲局不會在7月加息，因此預料本次議息的焦點將會轉至縮減資產負債表計劃的細節安排。

由於歐羅/美元自年初至今已上漲逾11%，而且滙價在1.1700/1.1735區域的阻力不弱，因此若今晚聯儲局如期維持息率不變並且發表鷹派的聲明(例如公布9月份開始啟動縮表，年底前第三次加息的預期不變)，美滙指數有機會短暫見底反彈，屆時歐羅/美元或會進一步跌穿1.1600水平並下探1.1560甚至1.1500水平。不過，只要歐羅/美元企穩於日線圖上升通道底部1.1400之上，後市仍將偏向上行。

策略方面，若歐羅/美元反彈至1.1685/1.1700，我們將沽出歐羅，下望1.1580，升穿1.1720止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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