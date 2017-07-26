國際財經

美國聯儲局即將公布議息結果，市場預期當局按兵不動，但關注會後聲明，從中推測在經濟數據欠佳下，是否仍堅持循序漸進加息步伐，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7467點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12284點，升20點或0.17%；法國CAC 40指數報5182點，升21點或0.41%；意大利富時MIB指數報21512點，升54點或0.26%。

道指期貨暫報21574點，升14點。

有報道引述消息人士稱，希臘政府成功發行價值35億歐羅的5年期國債，是該國3年來首次在國際資本市場融資。這意味自2010年開始的債務問題，將進入新的階段。

美國石油協會(API)統計顯示，美國私營原油庫存上周減少1020萬桶，加上繼續受惠於沙地阿拉伯削減原油出口承諾，油價升逾1%，紐約原油期貨現時每桶報48.52美元，升0.63美元或1.32%；倫敦布蘭特期油報50.75美元，升0.55美元或1.1%。

英國今日稍後將公布次季國內生產總值(GDP)初值，市場預期按季和按年分別增長0.3%及1.7%，前值為升0.2%及2%。美國亦將公布上月新屋銷售，預期為61.5萬戶，前值為61萬戶。

此外，美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預期為跌300萬桶，前值減少472.7萬桶。