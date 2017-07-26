國際財經

南韓現代汽車公布，截至6月的第二季，淨利潤達8170億韓圜(約57億港元)，按年下降51%，低於市場預期的1.35萬億韓圜，亦為連續第14個季度下滑。

期內營業利潤1.34萬億韓圜，營收達24.31萬億韓圜。

中國反對南韓部署「薩德」(THAAD)反導彈系統，現代汽車亦受拖累，今年上半年該公司在中國的零售銷售驟降29%。美國市場方面，現代汽車半年銷量亦按年下降7.4%。

現代汽車計劃於8月底在重慶開設一家新工廠，希望通過進軍中國西南地區來抵消部分銷量的下滑。