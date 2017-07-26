訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:47 國際財經

現代汽車次季少賺51% 連跌14季

放大圖片

南韓現代汽車公布，截至6月的第二季，淨利潤達8170億韓圜(約57億港元)，按年下降51%，低於市場預期的1.35萬億韓圜，亦為連續第14個季度下滑。

期內營業利潤1.34萬億韓圜，營收達24.31萬億韓圜。

中國反對南韓部署「薩德」(THAAD)反導彈系統，現代汽車亦受拖累，今年上半年該公司在中國的零售銷售驟降29%。美國市場方面，現代汽車半年銷量亦按年下降7.4%。

現代汽車計劃於8月底在重慶開設一家新工廠，希望通過進軍中國西南地區來抵消部分銷量的下滑。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。