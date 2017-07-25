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今日 10:06 國際財經

紐央行:紐元走低助重新平衡經濟增長

紐西蘭央行助理行長麥克德莫特(John McDermott)表示，紐西蘭元走軟將幫助重新平衡該國經濟增長。確定中性利率、潛在產出增長及均衡滙率尤為重要，那樣才能恰當地制定貨幣政策。

他稱，從增長角度而言，較低的實際滙率將有助經濟增長朝可貿易領域進行再平衡，尤其是在並非所有的貿易型產業都因當前的較高貿易條件而受惠的情況下。

他又表示，雖然通脹壓力已從2015年初的低位回升，但似乎仍相對溫和。

紐元兌美元上周觸及去年9月以來最高水平，目前仍接近該水平。

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