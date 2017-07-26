國際財經

聯儲局開始一連兩天的議息會，美滙變動不大。

ICE美滙指數從逾一年低位反彈，周二持平，報94.03。美國公布較預期為佳的消費者情緒指數與房價指數，但市場反應平靜。聯儲局將於周三公布議息結果，市場預期沒有變動。交易商指出，市場傾向趁高沽售美元的趨勢會持續下去。

美元兌日圓報111.76，較前一天的111.10升值0.6%。

歐羅兌美元升至1.1651，前一天為1.1645。較早時，歐羅兌美元見1.1711，是2015年1月以來最高。

英鎊兌美元報1.3038，前一天為1.3029。