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今日 23:03 國際財經

美股個別走 標指創新高

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油價上揚，個別美企業績理想，利好投資氣氛，但市場觀望聯儲局一連兩日的議息會議，美股個別發展，但標指再創新高。

截至本港時間晚上11時01分，道指報21615點，升102點或0.48%；標普500指數報2477點，升7點或0.32%；納指報6405點，跌5點或0.09%。

美國聯儲局將於今日開始召開為期兩日的貨幣政策會議，並於周四凌晨公布議息結果及發表聲明。Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，儘管預計貨幣政策不會出現變化，而且聯儲局亦不會召開新聞發布會，但料聯儲局或會暗示將準備從9月開始縮減資產負債表。

值得留意的是今日有不少企業公布業績，其中卡特彼勒股價大漲逾4%，該公司第二季盈利增長46%，至8.02億美元，經調整後的每股盈利1.49美元，優於預期1.25美元。麥當勞第二季盈利13.95億美元，按年增長27.65%，每股盈利1.7美元，亦優於預期，股價升逾3%。通用汽車第二季扣除特殊項目後每股盈利1.89美元，多過市場預期，股價升0.8%。

油價升逾2%，紐約原油期貨現時每桶報47.38美元，升1.04美元或2.24%；倫敦布蘭特期油報49.62美元，升1.02美元或2.1%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7448點，升70點或0.96%；德國DAX指數報12280點，升71點或0.58%；法國CAC 40指數報5178點，升50點或0.99%；意大利富時MIB指數報21478點，升151點或0.71%。

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