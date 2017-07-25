美國諮商會(Conference Board)公布，7月消費者信心指數上升，且高於預期。
數據顯示，美國7月消費者信心指數為121.1，預期為116.5，6月經修正後為117.3，前值為118.9。
另外，7月美國消費者現況指數為147.8，6月經修正後為143.9，前值為146.3；消費者預期指數為103.3，6月經修正後為99.6，前值為100.6。
同時，7月就業難獲得指數為18，6月經修正後為18.4，前值為18；消費者一年期通脹率預期為4.6%，6月為4.6%。
今日 22:23 國際財經
美國諮商會(Conference Board)公布，7月消費者信心指數上升，且高於預期。
數據顯示，美國7月消費者信心指數為121.1，預期為116.5，6月經修正後為117.3，前值為118.9。
另外，7月美國消費者現況指數為147.8，6月經修正後為143.9，前值為146.3；消費者預期指數為103.3，6月經修正後為99.6，前值為100.6。
同時，7月就業難獲得指數為18，6月經修正後為18.4，前值為18；消費者一年期通脹率預期為4.6%，6月為4.6%。
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