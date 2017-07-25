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今日 20:49 國際財經

歐羅兌美元再創近兩年高

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由於市場對美國短期經濟前景感到憂慮，打擊美元表現。歐羅兌美元再創2015年8月後新高，觸及1.1698，美滙指數亦創13個月新低，跌至93.68。

美國聯儲局今晚開始召開一連兩日的議息會議，市場預期利率將維持不變。

IMF早前發表的全球經濟展望報告中，下調美國今明兩年經濟增長預測，均下調至2.1%，此前預測分別為2.3%和2.5%。

IMF推翻了之前關於特朗普政府財政政策計劃，將刺激美國經濟增長的假設，主要由於這些計劃的細節還未落實。

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