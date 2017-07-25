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今日 18:49 國際財經

【看圖測市】倫敦金短期下探小時圖上升通道底部

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周一(7月24日)美國公布的經濟數據略有好轉：雖然美國6月成屋銷售下跌1.8%至552萬戶，遜於市場預期，但美國7月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值升至4個月新高53.2，高於預期52.2，而7月Markit服務業PMI初值則維持於54.2，亦高於預期54.0。

美滙指數在周一刷新1年新低至93.79後已有企穩跡象，在美國7月製造業PMI數據公布後曾一度反彈至94.10附近水平，不過美國總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)承認在美國總統大選期間與其後與俄羅斯官員進行了4次會面，令「通俄門」風波繼續發酵，令美滙指數反彈再度夭折。

受惠於美元弱勢，倫敦金周一曾進一步攀升至1個月新高1258.6美元，不過仍未能成功突破重要阻力1260美元(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

今日金價最高升至1257.5美元後再度受阻回落，目前更跌至1248.9美元，逼近小時圖的上升通道底部支持1248美元。若金價最終跌穿上升通道，後市或會迎來更大幅度的調整，下方支持在1244美元及1238美元(從1204.6美元至1258.6美元上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，若金價升至1258/1260美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1264美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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