國際財經

本周市場焦點相信是美國聯儲局即將展開為期兩日的議息會議，雖然預期是次議息將按兵不動，但投資者關注聯儲局會否就「縮表」計劃提供新線索，歐洲股市維持升勢。

截至本港時間傍晚6時44分，英國富時100指數報7442點，升65點或0.88%；德國DAX指數報12279點，升70點或0.58%；法國CAC 40指數報5180點，升52點或1.03%；意大利富時MIB指數報21517點，升191點或0.9%。道指期貨暫報21530點，升31點。

美國政治局勢持續發酵，總統特朗普周一向參議院共和黨人發出最後請求，希望他們做正確的事情，兌現共和黨議員說了7年之久要廢除並替換奧巴馬醫保法案的承諾，這也是特朗普的競選承諾。參議院周二將投票表決是否開始就全面推翻奧巴馬醫保法案展開辯論。外界擔心，政治混亂局面將阻礙特朗普落實其刺激和稅改計劃。

聯儲局將於今日開始召開一連兩日的議息會議，投資者普遍預期聯儲局將維持利率不變，但較為關心的反而是聯儲局今年是否再度加息，以及何時開始縮減債券持倉的新暗示。

投資者續關注多間大型企業發布財報，今日稍候將公布業績的企業包括卡特彼勒(Caterpillar)、麥當勞、通用汽車及聯合技術(United Technologies)等。

石油出口國組織(OPEC)周一採取行動限制尼日利亞石油產出，並呼籲一些成員國加強執行減產，以幫助清除過剩的國際原油庫存來支撐油價。受尼日利亞將限產消息，以及沙地能源部長法利赫講話提振，油價延續昨日升勢，紐約原油期貨現時每桶報46.97美元，升0.63美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報49.24美元，升0.64美元或1.36%。