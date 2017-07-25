國際財經

周一(7月24日)石油出口國組織(OPEC)和非OPEC產油國會議於俄羅斯聖彼得堡召開，沙地能源部長法利赫(Khalid al-Falih)表示，沙地將於8月大幅減產，並把出口限制在660萬桶/日以內(為今年最低水平)，並將繼續有力地要求產油國良好執行減產協議，同時稱若有必要，將在明年3月考慮延長減產協議，並將減產期限至少會延長到2018年第二季度。

沙地的強勢表態顯示出對穩定油市的決心，令原油多頭信心大受鼓舞，加之美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五(7月21日)公布的數據顯示，截至7月21日當周，美國石油活躍鑽井數減少1座至764座，為1月以來第二次錄得單周下降，紐約9月原油期貨受此推動大幅收漲逾1%，美元/加元則跌至日內低點1.2483，刷新14個月以來低位，並進一步逼近2016年5月3日低位1.2460。

自7月12日加拿大央行如期加息25個基點至0.75%以來，美元/加元跌跌不休，並於周一錄得連續5個交易日下跌。美元/加元跌勢凌厲主要受累於美滙指數持續疲軟，近期公布的美國經濟數據大部分表現疲弱令市場質疑美國聯儲局今年第三次加息的可能性，而且美國政局動盪亦削弱了投資者對於美國總統特朗普(Donald Trump)有效實施其財政刺激計劃的信心。周一(7月24日)特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)承認在美國總統大選期間與其後與俄羅斯官員進行了四次會面，但稱這些會面不值一提。「通俄門」持續發酵，庫什納在近幾周將成為調查的重點，若有證據顯示特朗普參與其中，將令本已疲弱的美滙指數雪上加霜。

儘管美滙指數周一(7月24日)跌破94.00並刷新年內低位93.81，令美元/加元維持在周線圖下降通道中運行，但鑑於美滙指數93.00附近支持強勁，投資者應關注周四(7月27日)凌晨2點公布的美國聯儲局7月議息會議結果及聲明，若美國聯儲局公布資產負債表的縮減計劃，投資者需小心美元/加元存在超跌反彈的可能性。但若美國聯儲局意外釋放鴿派言論，美元/加元則有望進一步考驗兩年低位1.2460支持甚至1.2400支持。

策略方面，若美元/加元反彈突破1.2560，我們將買入美元，上望1.2640，跌穿1.2520止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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