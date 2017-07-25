國際財經

南韓政府公布「新政府經濟政策方向」，將今年南韓實際國內生產總值增長預測由2.6%上調至3%，有望時隔3年回升至3%以上。

政府預期，隨着全球經濟復甦，南韓出口和投資將現回暖，且受執行補充預算的影響，經濟增長率有望提高。企劃財政部官員指，若通過收入驅動型增長和創新模式提高產能，經濟增長率能順利達到3%。

南韓出口截至6月連續8個月保持增長。據產業通商資源部初步統計，6月南韓出口達514億美元，按年增長13.7%，創2014年10月以來單月最高紀錄。上半年出口按年增長15.8%至2336億美元。

當地政府預測，今年新增就業人數按年增加34萬人。但政府認為，上半年引領就業市場的建築業開始出現低迷，將對就業市場帶來負面影響。居民消費價格上漲預期為1.9%，比去年的1%近翻一番。

今年經常項目預計將實現720億美元順差，少於去年的987億美元。據分析，這主要是因為雖然出口形勢向好，但設備投資和進口增加、中國遊客減少致旅遊項目逆差擴大。今年上半年南韓進口增長21%，6月中國遊客數量按年減少64.8%。

此外，南韓政府預測，2018年當地經濟增長率將達3%，連續兩年保持在3%，新增就業人數36萬人，居民消費價格上漲1.8%，經常項目實現705億美元順差。