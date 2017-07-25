國際財經

南韓晶片商SK海力士(SK Hynix)公布第二季度業績，初步核實營業利潤達3.05萬億韓圜(約218億港元)，按年增加5.8倍，高於市場預期的3萬億韓圜。收入增長70%，達6.69萬億韓圜，均創歷史新高。

公司第二季淨利潤為2.47萬億韓圜，營業利潤率按季上升7個百分點至46%，這兩項數據也刷新紀錄。

有市場人士相信，由於全球記憶晶片市場需求增加，且出現供不應求現象，產品價格將在一段時間內繼續走高。因此，第三季度SK海力士營業利潤有望達到3.5萬億韓圜。