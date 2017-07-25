國際財經

英國商業大臣祈國光(Greg Clark)表示，政府將於今年稍後討論英國脫出歐盟後，過渡期或如何運作。

企業界一直擔心英國在2019年3月結束兩年談判後，面對懸崖邊緣式的「硬脫歐」。他們呼籲政府，促歐盟同意進行明確且長時間的過渡安排，以協助他們作出投資決定，並使英國商品可繼續自由不受限地出口至歐洲大陸。

被問及政府何時打算說明將尋求哪類過渡安排時，祈國光表示，隨着談判進展，希望從初步討論中得到線索，稱今年秋天應該是對此議題作出更多說明的時機。

另外，英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)表示，英國希望和美國的商業關係不會因脫歐而生變。

霍理林和美國貿易代表萊特希澤在周一晚上主持英美貿易暨投資工作小組的首輪會議，商討英國脫歐後的合作和雙邊貿易協議。

英國必需等到2019年脫歐時，才能進入新的貿易協定關係。但英國早前暗示，希望法律文件能夠就緒，以確保兩國之間的飛航和數據流程動等不受中斷。霍理林表示，英國希望為雙方的商業提供穩定、肯定和信心，稱英國每年向美國出口商品和服務逾2000億美元，同時美國也是英國的第一大投資目的地。

霍理林透露，已開始考慮連續性協議，盡可能維持雙方之間開放且靈活的關係。他表示，雖然英國目前仍是歐盟成員，但正在考慮雙邊方式，在科學和技術的許多方面實現貿易自由化，以及打造一份沒有偏見的未來自由貿易協議。