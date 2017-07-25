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今日 10:59 中國財經 國際財經

阿里傳洽商投資印尼電商Tokopedia

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外電引述消息人士表示，中國電子商務線上交易巨擘阿里巴巴正在洽商對印尼電商公司Tokopedia進行一筆重大投資，旨在加速在該市場的擴張。

消息人士稱，阿里正在洽商牽頭Tokopedia的一輪融資，此輪融資最高達5億美元(約39億港元)。Tokopedia現有投資者包括軟銀和紅杉資本等。

分析指，Tokopedia與阿里聯盟，意味前者或排除與阿里競爭對手京東(JD.com)達成交易的可能性。今年5月，消息人士指，京東正就投資Tokopedia展開談判，估值可能超過10億美元。

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