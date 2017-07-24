國際財經

聯儲局議息前夕，美元滙價微揚。

ICE美滙指數升0.2%至94.05。上周，美滙指數下跌1.7%，創下逾一年來低位。

聯儲局將於周二開始一連兩天的議息會，市場預期不會有重大消息公布。

美元兌日圓報111.22，上周五為111.13。歐羅兌美元跌至1.1632，上周五為1.1666。英鎊兌美元升0.3%至1.3028。

原油上升，加元滙價呈強，兌美元曾經升至2016年5月以來最高，暫報1.2515加元兌1美元，上周五為1.2539。