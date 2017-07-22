國際財經

美國私募基金KKR同意收購健康資訊網站經營商WebMD，作價為28億美元(218.4億港元)。

根據建議，每股WebMD收購價為66.5美元，較上周五收市價有20.5%溢價，較今年初股價有33%溢價。WebMD在今年2月公開有意賣盤消息。

KKR計劃把WebMD旗下的健康資訊網站WebMD.com與Medscape.com，與擁有DentalPlans.com與AllAboutCounseling.com等健康資訊網站分支Internet Brands合併。