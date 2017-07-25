即巿股評 港股直擊 國際財經

歐洲央行上周議息後，歐羅兌美元走高並突破2015年第二季以來的大型徘徊區頂部，一周累升1.8%，衝上近兩年高位。相反，美滙指數自年初開始連連下跌，走勢似疲不能興。市場關注本周美國聯儲局議息會議結果，且看會否扭轉美元轉弱的趨勢。

歐洲央行行長德拉吉雖然對退市採取「拖字訣」，只說最快秋季才討論退出量化寬鬆措施(Tapering)，卻被市場用來作為推動歐羅上漲的動力，歐羅兌美元迅速升穿1.15水平。而澳元、紐元及加元等滙價亦進一步走高；美元兌加元一如6月24日及30日本欄預料，在突破1.32重大關口後，一舉回落至1.25水平。

本欄早於5月24日〈歐羅強勢難擋 央行截水難免〉已指出，歐羅兌美元自去年12月宣布延長QE計劃後展開反彈，由年初的1.05水平反覆上升，逐步邁向2015年至今的徘徊區頂部1.13至1.15水平。再於6月7日刊文〈歐美超級星期四 歐羅隨時振翅飛〉強調美滙指數的回調壓力或大增，甚至考驗2015年開展的徘徊區底部約94水平。

參考美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，截至上周二(18日)，反映7種貨幣包括歐羅、澳元、紐元、加元、英鎊、瑞郎及墨西哥披索的合併美元淨倉數目跌至負27.9萬張；這意味機構投資者看淡美元的程度，已達2013年2月以來最高水平【右圖】。(註：機構投資者日圓淨倉數目跌至3年半低位，詳見今日B4版「期貨大戶手影」專欄。)

如今看來，早前所設的加元和美滙指數等目標價已實現；至於美滙指數中權重較高的貨幣(即歐羅、英鎊、日圓及加元)下一步將會整固還是延續升勢，短期必須注視聯儲局本周舉行的議息會議。假設聯儲局主席耶倫繼國會聽證會後再次擺出「鴿」姿，加強投資者對「美國不能夠持續加息」的預期，美滙指數或進一步走低，甚或確認失守2015年開展的徘徊區底部，意味環球金融市場資金流有機會再一次出現重大轉折。

然而，若美國經濟數據一如以往般於下半年造好，美滙指數目前持續走軟是否「請君入甕」之局？當然，美滙尚未出現反彈跡象，現階段建議買美滙(看淡其他貨幣)實屬言之尚早。

受到弱美元帶挈，相信有利於亞洲區內新興市場股市包括港股保持相對不俗的表現。恒生指數昨高見26882點，再創2015年6月26日以來新高，收報26847點，升141點(0.53%)。大市全日成交791億元，上升股票比例約48%。

觀察短線市寬(3天線高於18天線比率)由6月29日34.7%展開升勢，並於上周收復50%中軸後保持走高，未見與恒指呈熊背馳，可見整體大市上升動力雖不算強，但暫未有跡象轉勢回落，預料上升通道頂與成交量密集區交滙約27000點將有較大阻力。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容