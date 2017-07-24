國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)下調美國增長預測，加上觀望Alphabet等多家大型企業財報，以及聯儲局稍後的議息會議，觀望氣氛濃厚，美股低開後個別發展。

截至本港時間晚上10時59分，道指報21515點，跌64點或0.3%；標普500指數報2467點，跌4點或0.19%；納指報6389點，升1點或0.02%。

儘管企業財報遠未結束，但政治因素可能成為今日投資者優先考慮事項之一。美國總統特朗普將於稍後發表有關醫療保健法案的聲明，但由於缺乏支持，美國共和黨上周被迫擱置了同時廢除與替代奧巴馬醫改方案的一個議案。

此外，美國聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)將於本周稍後召開會議，但大多數人預計聯儲局成員不會作出政策決定。

同時，市場繼續關心美企財報表現，全球第三大油田服務供應商哈利伯頓(Halliburton)第二季股東應佔盈利2800萬美元，轉虧為盈，主要是受到北美需求帶動，但哈利伯頓股價跌逾2%。美國第二大玩具製造商孩之寶第二季股東應佔盈利6772萬美元，按年增長近30%，扣除特殊項目後每股盈利53美仙，多過市場預期，但季度營業收入增幅卻是一年半以來最小，孩之寶股價跌逾8%。

至於稍後公布業績的企業還有谷歌母公司Alphabet，而本周還有通用汽車、卡特彼勒(Caterpillar)、波音、亞馬遜和Netflix等多間重磅企業陸續公布財報。

經濟數據好壞參半，美國6月二手樓銷售下跌1.8%，以年率計跌至552萬間，少過市場預期，主要因為放盤量減少帶動樓價創新高，影響銷情。美國7月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值升至53.2，高過市場預期；服務業PMI初值54.2，與6月相同，但高於市場預期，是今年1月後最高。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報46.42美元，升0.65美元或1.42%；倫敦布蘭特期油報48.61美元，升0.55美元或1.14%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7366點，跌86點或1.16%；德國DAX指數報12227點，跌12點或0.1%；法國CAC 40指數報5139點，升22點或0.44%；意大利富時MIB指數報21349點，升147點或0.7%。