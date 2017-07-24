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今日 19:57 國際財經

俄能源部長:建議必要時延減產協議

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俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)稱，減產執行率達98%，委員會已經建議在必要時延長協議至第一季以後。

諾瓦克稱，所有國家應該展現出100%的執行率，當尼日利亞產出達到每日180萬桶時，已和該國達成協議進行和其他國家進行同樣程度的限產。他又稱，11月會議應會設定恢復市場均衡的後續步驟。

他指出，本月迄今俄羅斯將原油日產量削減了30.3萬至30.5萬桶，可能同意接受對俄羅斯的原油出口進行監控，但表示如果這樣的話成品油的出口也應該監控。

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