國際財經

上周五(7月21日)美國方面並無重要經濟數據公布，但大眾、寶馬、戴姆勒等德國汽車廠被指涉嫌合謀壟斷，可能面臨歐盟巨額罰款，歐洲DAX、法國CAC等股票指數均大跌超過1%，創三周內最大單日跌幅。

由於部分避險資金流入黃金資產，加上美滙指數受累於歐羅/美元的強勢以及美國總統特朗普的風波不斷而輾轉下跌至1年新低93.83附近，倫敦金進一步突破短期阻力1250美元至1255.6美元，創下6月26日以來的近4周新高。

今日(7月24日)美滙指數進一步刷新1年新低至93.79後曾小幅反彈至94.06，但目前再度跌穿94水平，推動倫敦金緩步攀升至1257.8美元，逼近重要阻力1260美元(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

不過，美滙指數在周線圖的RSI指標已顯示美元跌進超賣區域，若今晚公布的美國7月製造業採購經理指數(PMI)、7月服務業PMI及6月成屋銷售等經濟數據表現強勁，或有望為疲弱的美滙指數帶來喘息之機，但若期待美匯指數真正扭轉弱勢，需美國聯儲局在本周四凌晨公佈的議息聲明上發表令人信服的鷹派信息。

策略方面，若金價升至1260/1261美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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