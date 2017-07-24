國際財經

上周四(7月20日)澳洲統計局公布的數據顯示：澳洲6月失業率維持於5.6%，符合市場預期，而6月就業職位新增1.4萬，雖然略低於市場預期，但主要因為兼職職位大降4.8萬的緣故，而全職就業人口實際上大增6.2萬。澳洲勞工市場表現維持強勁，加上澳洲儲備銀行7月18日公布的7月議息會議紀要顯示央行對經濟前景預期樂觀，投資者預期澳洲儲備銀行將會很快緊隨全球央行的加息步伐，澳元/美元在澳洲就業數據公布後一度刷新兩年新高至0.7989。

不過，澳元/美元在0.8000附近面臨強勁的獲利回吐沽壓，加上澳洲儲備銀行副行長德貝爾(Guy Debelle)在上周五(7月21日)對加息大潑冷水，澳元/美元一度受壓回落。德貝爾表示，儘管西方國家央行最近立場紛紛偏向鷹派，但並不意味澳洲儲備銀行需要跟隨並上調利率，而且澳元升值可能會令經濟調整複雜化，並抵消低利率與全球經濟增長加快所帶來的好處。德貝爾此番表態令市場看漲澳元熱情瞬間降溫，澳元/美元自0.7937急挫63點至三個交易日最低0.7874。

但美元走勢持續疲弱，一方面因為特朗普新醫保方案的受阻，以及美國通俄門事件調查範圍擴大令市場懷疑特朗普的財政刺激計劃能否順利推行，另一方面則因為歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)的鷹派言論推動歐羅/美元飆升至近兩年新高1.1681。美滙指數上周五一度刷新去年6月以來的新低93.83，支持澳元/美元反彈收復0.7900關口並收於0.7915，最終仍錄得1.15%的周度漲幅。

展望本周，投資者需要重點留意周三(7月26日)澳洲第二季消費物價指數(CPI)、周四(7月27日)的美國聯儲局7月議息會議與周五(7月28日)的美國第二季國內生產總值(GDP)表現，料將對澳元/美元走勢產生較大影響。

技術分析方面，周線圖顯示澳元/美元已升穿從去年3月開始形成的0.7140至0.7780的大型整固區間，利好滙價中長期走勢(若將0.7800視為周線圖大型圓底的頸線阻力，澳元/美元長線可上探0.8450甚至0.8700區域)。但是美滙指數在周線圖的RSI指標顯示美元已進入超賣區域，若本周四聯儲局的利率聲明傾向鷹派或者周五的美國第二季GDP數據表現強勁，美滙指數或可絕境逢生。

此外，澳元/美元在0.8000仍面對不少壓力，小心滙價出現假突破後的強勁沽壓；但若聯儲局利率決定公布後澳元/美元才突破0.8000，則可追入上望0.8160附近水平(從2014年6月高位0.9500至2016年1月低位0.6826的下跌浪的50%調整水平)。

策略方面，若澳元/美元回落至0.7800/0.7820區域，我們將買入澳元，目標0.7980，跌穿0.7750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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