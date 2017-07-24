國際財經

產油國召開產量會議，但沒有帶來驚喜，焦點轉至企業業績，包括科技巨頭Alphabet；同時，美國聯儲局本周議息，投資者持觀望態度，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7386點，跌66點或0.89%；德國DAX指數報12169點，跌70點或0.58%；法國CAC 40指數報5113點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21202點，跌0.7點。道指期貨暫報21502點，跌16點。

歐羅區經濟數據差於市場預期，進一步拖累歐洲股市表現，歐羅區綜合採購經理指數(PMI)初值，由6月的56.3降至55.8，雖然仍企穩在50盛衰線上方，但遜於預期的56.2。

市場將等待美國聯儲局周二開始一連兩日的議息會議，希望可從中尋找聯儲對何時啟動縮表計劃的新線索。不過，歐洲及其他國家收緊貨幣政策的前景，可能使聯儲局將討論縮減4.2萬億美元債券持倉的計劃。目前，歐洲央行似乎也可能在今年稍候決定何時將縮減月度購債，央行行長德拉吉上月首次暗示其可能性，全球債券孳息率急升了一陣子。再者，加拿大央行本月為7年來首次加息，英倫銀行料將在明年加息以對抗上升的通脹。

值得留意的是，美國的政治問題削弱了國會將很快通過總統特朗普的刺激和稅改計劃的希望，料將令歐美股市大幅波動帶來一定隱憂。

油價仍然受壓，沙地石油部長法拉赫表示，周一產油國會議討論了尼日利亞和利比亞的產量問題，但並未討論深化減產，油價微升，紐約原油期貨現時每桶報45.83美元，升0.06美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報48.14美元，升0.08美元或0.17%。