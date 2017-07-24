國際財經

德國民間部門7月增速放緩，活動降溫與工廠在夏季月份關閉有關。

Markit德國7月綜合採購經理指數(PMI)初值連跌兩個月，跌至55.1的6個月低位，遜預期。

Markit分析師Chris Williamson表示，強勁增長已經有一段時日，特別是在德國。目前是假期季，這造成一些工廠生產的關停。

7月製造業PMI降至三個月低位58.3，由前月創下的6年高位59.6回落；服務業增長放緩至5個月低，7月服務業PMI由6月的54降至53.5。