國際財經

美國股市上周在藍籌季報消息參差的情況下，表現個別發展，市場人士相信，相關拉鋸情況會在本周持續，而聯儲局議息消息將有重要指標作用。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數跌0.3%，標準普爾500指數與納斯特綜合指數分別升0.5%與1.2%。

Kingsview Asset Management基金經理Paul Nolte表示，主要指數個別發展，是與上周近50間標普500成分股公布的季報消息參差有關。他指出，儘管大型銀行公布的盈利增長理想，但貸款業務收入增長有限，而IBM與通用電氣等工業巨擘的季報顯示，收入增長疲弱，進一步確認經濟處於通脹溫和及工業生產放緩的狀況，打擊了藍籌業務。有關藍籌業績可能對聯儲局加息步伐有所改變。

聯儲局將於周二及周三舉行議息會。儘管市場預期不會有息率變動，但Nolte關注會後聲明的觀點，因為此舉反映聯儲局官員在經濟數據欠佳下，是否堅持循序漸進加息態度不變。

Nolte又預期，美元滙價疲弱，可能引發美國以外市場提供更具吸引力回報的憧憬。他指出，美國股市身處高位，又一直未有明顯調整，因為投資者找不到可替代的投資策略，一旦上述看法有變，美國股市可能有較大幅度調整。但他承認，要準確判斷市場情緒是否有變，實在有難度。

Voya Financial高級市場策略師Karyn Cavanaugh的看法較樂觀。她認為，金融股上周回落，是因為投資者不滿意金融股業績貢獻細節，但不容忽視的是，金融業整體盈利仍有雙位數升幅。因此，她相信只要華府對金融業的監管依然逐步放寬，金融股仍具投資吸引力。

至於聯儲局議息，Cavanaugh同意是市場重點，預期若當局堅持循序漸進加息步伐不變，股市可能有下行風險。

另外，本周將有近200間標普500指數成分股公布季報，也會是市場重要指標。公布季報的大型企業及時序如下：周一有Alphabet；周二是麥當勞與AT&T；周三有Facebook、可樂與波音等；周四是亞馬遜、Comcast、英特爾與寶潔；周五是埃克森美孚、雪佛龍與默克。

FactSet高級業績分析員John Butters表示，標普500指數20%成分股已公布業績，而第二季平均盈利平均升幅預測是7.2%。

但他表示，數據不可作準，因為受到能源類業績大幅反彈300%因素影響。他指出， 11個主要分項內，7個的增幅是遠低於10%，只有科技與金融業表現較佳，分別有10.4%與10.1%增長。