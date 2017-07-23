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阿里巴巴集團董事局主席馬雲宣布四項非洲計劃，包括資助200名非洲年輕企業家到杭州學習、與非洲大學和政府合作對學生進行培訓、設立非洲保護區巡護員獎勵基金，以及個人出資1000萬美元成立非洲年輕創業者基金。

馬雲以聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)青年創業和中小企業特別顧問的身份，與UNCTAD秘書長基圖伊(MukhisaKituyi)共同到訪非洲，於7月20至21日分別造訪肯亞首都奈洛比(Nairobi)及盧旺達首都吉佳利(Kigali)。他於行程第二日，在吉佳利舉行的YouthConnket非洲青年峰會上，宣佈上述四項非洲計劃。

阿里巴巴集團將與UNCTAD合作，邀請200位年輕非洲創業者前往杭州，到該集團總部學習電商、人工智能、互聯網方面的知識。馬雲表示，阿里巴巴將傾囊相授，讓這些年輕人回到非洲後，可以發展自己的事業，更能夠幫助他人。

阿里巴巴集團將與非洲的大學和政府合作，教授學生有關電商、互聯網、人工智能、大數據、雲計算的知識。盡可能教育、培訓盡量多的學生，幫助他們應對數據時代的挑戰。

馬雲作為桃花源生態保護基金會聯席主席，代表桃花源基金會及阿里巴巴公益基金會宣布，桃花源基金會將開設非洲項目，阿里巴巴基金會將一同出資，設立保護區巡護員獎勵基金。每年獎勵50名一線巡護人員，每人獎金3000美元，項目將持續10年，總獎金額為150萬美元。該項目將於2018年8月開始第一次頒獎。

另外，馬雲當日清晨想出計劃，為展現對非洲的信心，其決定個人出資、從馬雲基金會中撥出1000萬美元，專門成立非洲年輕創業者專項基金，幫助非洲的年輕人實現他們的靈感與夢想。