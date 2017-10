時事脈搏 國際財經

這個鬱悶無力的七月,不少大中華區的評論文章重新發掘捷克近代史對社會發展的啟示,特別是布拉格之春、《七七憲章》至天鵝絨革命前後20多年的事情。

捷克處中歐,見證歐洲進入20世紀的發展和其後的苦難。捷克在1993年之前大約75年都和斯洛伐克唇齒相依,「捷克斯洛伐克」一同經歷納粹德國、二次大戰和蘇聯時期。

魚與熊掌

根據美國中央情報局出版的《世界概況》(The World Factbook),捷克共和國2016年GDP約為3.5萬億美元,在229個經濟體中排名51位(香港排46位),在歐盟國家處中上水平,失業率只有5.2%,屬歐盟其中一個失業率最低的國家。民主不是解萬難的聖藥,民主與發展亦無必然關係(中美現況就是最好例子)。不過民主與發展同樣不處於對立面。數字不能說捷克斯洛伐克共產黨倒台推動捷克發展,但反映1989年以來,捷克既得到民主體制,國家整體能保持一定經濟水平。

捷克也是一塊文學英雄地,卡夫卡、哈謝克、有份發起《七七憲章》的前總統哈維爾和流亡法國、與故鄉鬥氣大半輩子的昆德拉,無一不是文學楷模。捷克文藝界亦有份發動和推進20多年與蘇聯的抗爭,當中包括非常受捷克人認同的伊凡‧克里瑪。

《布拉格精神》是克里瑪的文集,漫談其人生、文學、藝評、時評和哲學,當中論卡夫卡一章更是必讀之作。克里瑪是猶太人,10歲就被納粹關入集中營,完成大學後成為編輯,並開始發表作品,之後參與布拉格之春。運動被蘇聯派兵鎮壓後,克里瑪曾經到美國任訪問學者一年,之後毅然返國。他與昆德拉等人都成為禁書作家,要做其他工作謀生。面對出版禁令是作家最痛,昆德拉選擇出走;克里瑪則留國在生活夾縫中寫作。

在書中「文學與記憶」一文中,他回憶在集中營裏面,幾乎周圍每一個人都死去,幸存下來的自己好像被賦予一種責任和使命,化成逝者的聲音,促使自己寫作。就算時勢變動,他的責任感與使命感亦未退卻:「在不自由的時期,當我們被謊言所轟炸,每一件真實的事情、每一件旨在提升人自身的事情實際上並不存在和被宣布為虛無和遺忘時,你寫作是為了戰勝這種毀滅」。

笑與遺忘

「遺忘是死亡的症狀之一。沒有記憶我們將不再是人類成員。」克里瑪認為通過反抗遺忘,就是對抗死亡。和克里瑪走上截然不同創作路的昆德拉,流亡至法國後發表的《笑忘書》,就是演譯遺忘的極上之作,此書亦是筆者最常翻讀的書籍。

愈可笑的笑話,背後總是愈可悲現象。遺忘則是關乎歷史之爭的生死之戰。捷克斯洛伐克的人民在蘇聯時期的笑與遺忘,代表多少權力治下的荒謬歷程。

認識克里瑪,源自一篇名為「在刀鋒上行走--獄中讀《布拉格精神》」的讀後感,作者在獄中不是怨恨渡日,而是自我反省提升。他是一個與克里瑪一樣國難時期歸國、能走卻偏不走的人,叫做劉曉波。

對吧,愈荒謬的笑話愈可悲。

陳鎮強

[email protected]

