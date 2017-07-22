國際財經

英國天空衛視引述消息人士稱，英國財相夏文達(Philip Hammond)向高盛董事會表示，希望有一個很長的脫歐過渡期。

據悉，夏文達是在6月29日向高盛董事會進行講解時，提出上述消息。當時，高盛董事會在倫敦舉行會議。

消息人士指出，夏文達向高盛作出私人擔保，他會努力達成很長的脫歐過渡期協議，有助銀行完成有關過渡期。不過，他向高盛表達的訊息，與他一貫向外界稱，希望商界有很長過渡期的看法沒有太大分歧。

高盛拒評上述消息。英國財政部發言人稱，夏文達一向有與商界見面的安排。