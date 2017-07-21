國際財經

通用電氣次季業績差，其他藍籌股及科技股亦跟隨回落，加上油價跌幅擴大，拖累美股中段持續下跌。

截至本港時間晚上11時17分，道指報21538點，跌73點或0.34%；標普500指數報2467點，跌5點或0.22%；納指報6373點，跌16點或0.26%。

道指最大成分股通用電氣公布，第二季收入按年大跌12%，股東應佔盈利11.85億美元，按年下跌57%，每股盈利0.13美元，消息拖累其股價曾跌逾4%；高盛及機械設備股Caterpillar亦跌逾1.5%。科網股方面，包括蘋果公司、特斯拉及亞馬遜股價下滑，跌幅介乎0.5%至0.7%。

歐洲央行行長「鴿派」言論，觸發歐羅兌美元衝上兩年新高，現報1.1657美元，升0.22%。美滙指數連跌兩日，一度失守94關，低見93.97，為去年5月以來最低。

歐洲股市跌幅擴大，英國富時100指數報7436點，跌51點或0.69%；德國DAX指數報12200點，跌246點或1.98%；法國CAC 40指數報5101點，跌97點或1.88%；意大利富時MIB指數報21173點，跌265點或1.24%。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時報46.19美元，跌0.73美元或1.56%；倫敦布蘭特期油報48.58美元，跌0.72美元或1.46%。