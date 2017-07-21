國際財經

油價下跌，加上美國通用電氣(GE)盈利減少57%，拖累美股早段表現。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報21545點，跌66點或0.31%；標普500指數報2468點，跌4點或0.19%；納指報6376點，跌13點或0.21%。

通用電氣公布，第二季股東應佔盈利11.85億元，按年下跌57%，每股盈利0.13美元；業績表現削弱市場投資情緒。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報46.59美元，跌0.33美元或0.7%；倫敦布蘭特期油報49.03美元，跌0.27美元或0.55%。