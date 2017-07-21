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今日 19:26 國際財經

【看圖測市】倫敦金維持上升通道波動 短期上望1250

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周四(7月20日)歐洲央行一如市場預期維持三大利率不變及買債(QE)規模不變，雖然會後聲明表示若經濟前景惡化，將加大QE規模或延長QE持續時間，但行長德拉吉(Mario Draghi)在新聞發布會上表示，將在秋季討論縮減QE規模選項。歐羅/美元因而由跌轉升，一舉突破1.1600阻力，並創下近兩年新高1.1645。

此外，美國特別檢察官穆勒(Robert Mueller)宣布擴大對美國總統特朗普(Donald Trump)「通俄門」事件調查範圍至特朗普家族的商業交易，美滙指數在歐羅強勢和美國政局不穩的雙重打擊之下大幅下跌至94邊緣，刷新11個月新低。

美滙指數持續走弱，推動倫敦金由低位回升。雖然金價一度企圖在小時圖形成雙頂型態，但最低跌至1235.2美元就受到買盤支持而回升，其後美滙指數刷新11月個新低更是推動金價進一步突破1245美元阻力，最高見1247.4美元。

今日(7月21日)倫敦金進一步攀升至1248.5美元，輕微升穿100日移動平均線阻力1247.8美元。由於金價昨日形成「雙頂」失敗，目前仍維持於小型上升通道內波動，後市應有機會進一步挑戰1250美元(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的50%調整水平)甚至1255美元。不過，隨着下周美國聯儲局議息會議的臨近，金價走勢不宜過分樂觀。

策略方面，若金價升至1260/1261美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1236美元，升穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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