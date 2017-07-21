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今日 18:50 國際財經

歐羅走強 歐股中段普遍下跌

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歐洲央行(ECB)周四維持貨幣政策不變，並預示最快在秋季才會討論收水，美滙指數今日偏軟，歐羅走強，歐洲股市中段普遍下跌。

截至本港時間下午6時44分，英國富時100指數報7487點，跌不足1點或0.01%；德國DAX指數報12365點，跌81點或0.66%；法國CAC 40指數報5165點，跌33點或0.64%；意大利富時MIB指數報21328點，跌110點或0.52%。

道指期貨暫報21553點，跌28點。

路透引述消息人士指出，歐洲央行決策高層認為，10月是決定資產購買計劃命運的最可能時機，因為在9月7日歐洲央行召開會議時，可以取得的重要數據很少，決策高層可能也不放心在德國大選前作出重大變動，而央行內部人員提出的另一可能選擇為12月，則被視為時間太晚。

數據方面，英國統計局公布，6月扣除國有銀行的公共部門凈借款為68.54億英鎊，按年增加43%，遠高於市場預估的48億英鎊。分析相信，在脫歐公投後英國通脹率升高，導致英國政府的債務利息支出上升。

美滙指數報94.136，跌0.18%；英鎊現報1.3007美元，升0.26%；歐羅報1.1646美元，漲0.14%。

阿聯酋石油部長馬茲魯伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)稱，石油需求會在第三季上升，希望減產協議將會在第三、四季帶來重大影響。紐約原油期貨現時每桶報47.12美元，升0.19美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報49.55美元，升0.25美元或0.51%。

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