國際財經

歐洲央行在周四(7月20日)一如預期宣布維持歐羅區三大基本利率不變，資產購買規模亦維持在600億歐羅，並預計關鍵利率將在較長時間內維持在現有水平上。更為重要的是，該行聲稱若經濟前景惡化或融資環境與通脹可持續性調整路徑不一致，歐洲央行管委會將可能在期限和規模方面強化量化寬鬆規模(QE)。

由於歐洲央行保留了「可能在期限和規模方面增加QE」的措辭，起初市場認為歐洲央行本次議息結果偏向鴿派。歐羅滙價走軟，歐羅/美元小幅下挫並觸及日內最低1.1480。然而，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在隨後的新聞發布會的措辭卻令歐羅淡友措手不及﹗

德拉吉在昨晚的新聞發布會上表示，管委會一致同意不為調整QE設定日期，並且沒討論縮減QE的情形，但將在秋季決議時重點檢視通脹並作出相關決定。德拉吉此番表態令市場譁然，因投資者將德拉吉的表態理解為歐洲央行將在今年秋季9月份的議息會議上結合通脹情況考慮是否縮減QE規模。而若縮減QE規模則意味歐洲央行開始收緊貨幣政策，令歐羅區基礎貨幣供給減少，這樣的話歐羅滙價將會顯著上揚。

果然，在德拉吉釋放出這令人憧憬的訊號後，歐羅滙價急速上升。而火上澆油的是，特別檢察官米勒(Robert Mueller)宣布擴大對美國總統特朗普(Donald Trump)通俄門事件調查範圍至特朗普家族的商業交易，加劇了市場對美國政局的擔憂，令美滙指數急挫至11個月以來的新低94.06。歐羅/美元則擴大漲幅，升至近兩年新高1.1645。

技術分析方面，周線圖顯示歐羅/美元已升穿重要阻力1.1200(從1.3989至1.0340下跌浪的23.6%回撤位)及大型整固區域1.0500至1.1500區域的頂部阻力水平，若能進一步順利突破2015年8月高位1.1713，滙價在中長期內或有望進一步上探1.2500水平。不過，歐羅/美元自年初至今已上漲逾11%，若未能順利突破1.1700/1.1735阻力區，後市或有機會面臨大幅調整。但只要歐羅/美元企穩於周線圖上升通道底部1.1400之上，後市仍將偏向上行。

策略方面，若歐羅/美元回落至1.1520/1.1530(9日指數移動平均線對應位置)，我們將買入歐羅，目標1.1685，跌穿1.1480止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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