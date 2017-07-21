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英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)認為，倘若英國未能與歐盟達成脫歐後的貿易協議，不排除其影響可能遍及全球經濟，但強調英國仍能「活下去」且並非「世界末日」。

第二輪英國脫歐談判昨日結束，雙方在公民權利及「分手費」仍有巨大分歧，歐盟要求英方在相關重要議題闡明立場。外界擔憂，英國有機會最終未能與歐盟在貿易等問題達成協議。

霍理林接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱，各方都希望達成貿易協議，認為有協議會比沒有協議較好，因為這對英國國民和經濟都有利，但倘若不能達成協議，英國仍然能夠「活下去」。他認為，除非政治凌駕經濟考慮，否則各方應該能達成共識。

主張軟脫歐的財相夏文達早前認為，應與歐盟達成過渡協議，讓英國能分階段脫離歐盟，使企業有數年緩衝期，避免出現「斷崖式」脫歐的局面，形容沒有貿易協議，將對英國造成衝擊，非常不利英國。

另外，英國首相文翠珊與英國商會等多名商界領袖會面時表示，希望英國能夠順利、有序地脫離歐盟。發言人透露，她在會上重申，政府目標是尋求順暢、有序的脫歐，將尋求與歐盟達成全面自由貿易協定，而且會有一段過渡時期，強調會避開「懸崖」式的脫歐。她強調，將加強與不同商界代表交流。

英國商會早前曾警告，英國政府需要避免在沒有協議下「硬脫歐」。