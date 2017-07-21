國際財經

全球最大軟件商、微軟公布，截至6月30日止第四季淨利潤按年升1.08倍至65.1億美元(507.78億港元)，主要是受惠於雲端服務有強勁表現。

集團指出，撇除一次性項目後，每股盈利為98美仙；上季收入升9.1%至247億美元，湯森路透綜合市場預期平均值分別是71美仙與242.7億美元。

消息公布後，微軟股價在市後時段最多升2%。該公司周四創下即市與收市新高，分別為74.3美元與74.22美元。

微軟指出，上季雲端服務收入升11%至74.3億美元，優於分析員估計的73.2億美元。