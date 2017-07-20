國際財經

歐央行行長德拉吉重申繼續寬鬆，但美企業績支持力度不足，美股反覆波動，市場繼續觀望微軟等企業稍後發布的財報。

截至本港時間晚上11時07分，道指報21622點，跌18點或0.09%；標普500指數報2474點，升不足1點或0.04%；納指報6387點，升2點或0.04%。

歐洲央行(ECB)一如市場預期維持利率及購債規模不變，但仍表示，若前景惡化，可能在期限和規模方面增加QE。

投資者現時在等待微軟收市後發布的財報，微軟財報可能會進一步鞏固科技股的漲勢。Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，目前投資者的主要注意力都集中在上市公司的財報及聯儲局上。

截至目前為止，上市公司公布的業績大多利好，投資者希望上市公司財報繼續推動股市上漲。微軟、Visa、eBay與Capital One Financial將在收市後公布業績。

紐約梅隆銀行第二季淨利潤增長12%，至9.26億美元，每股盈利0.88美元，優於市場預期，目前股價上漲逾2%。不過，晶片生產商高通上季純利大跌40%，至8.66億美元，收入亦挫11%，至53.7億美元，反映蘋果公司停止支付專利費的影響，股價早段跌逾4%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報47.22美元，升0.1美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報49.83美元，升0.13美元或0.26%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7483點，升53點或0.71%；德國DAX指數報12428點，跌23點或0.19%；法國CAC 40指數報5189點，跌26點或0.51%；意大利富時MIB指數報21421點，跌57點或0.27%。