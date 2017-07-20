國際財經

歐洲央行貨幣政策會議後發表聲明指出，此次會議上歐洲央行管理委員會決定維持主要再融資利率在0%不變，維持存款工具利率在負0.4%不變，同時維持貸款工具利率在0.25%不變，均符合市場預期。

管委會預期，央行的主要利率將在較長時間內保持在目前水平，並且會遠超過淨資產購買的截止期限。

關於非傳統的貨幣政策措施，央行管理委員會確認，當前每月600億歐羅的淨資產購買計劃將持續至今年12月底。

不過，央行指出，如有必要將持續更長時間，直到管委會看到通脹持續地向目標水平方向調整。