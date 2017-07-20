國際財經

歐洲央行(ECB)稍後將公布議息結果，市場關注會否釋出逐步收緊貨幣政策的啟示，而英國與歐盟亦會披露第二輪脫歐談判進展，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7479點，升48點或0.65%；德國DAX指數報12506點，升54點或0.44%；法國CAC 40指數報5231點，升15點或0.3%；意大利富時MIB指數報21519點，升40點或0.19%。

歐盟統計局稱，歐羅區第一季政府負債與國內生產總值(GDP)之比從前一季的1.1%降至0.9%，而期內公共赤字降至近10年最低，主要受惠於德國的盈餘擴大。另外，英國統計局表示，6月零售銷售量按月增長0.6%，優於市場預期的增長0.4%，5月時為下滑1.1%；消息未刺激英鎊走勢，現報1.2958美元，跌0.49%。歐羅報1.1503美元，跌0.1%。

英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)表示，英國和歐盟貿易協定應該是人類歷史上最容易達成的協定之一，因為兩者擁有類似的監管規則及沒有關稅。至於不能達成自由開放協定的唯一理由，是因為政治阻礙了經濟，即使未能與歐盟達成脫歐後的自由貿易協定，英國也能活下去。

道指期貨暫報21608點，升12點。

油價牛皮，紐約原油期貨現時每桶報47.09美元，跌0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報49.69美元，跌0.01美元或0.02%。