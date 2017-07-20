國際財經

周二(7月18日)英國公布一系列經濟數據，其中英國6月消費者物價指數(CPI)按年增長2.6%，遠不及預期按年增長2.9%；英國6月零售物價指數按年增長3.5%，差於預期按年增長3.6%，英國數據表現令人大失所望，而英國6月通脹數據更為自去年十月以來首次放緩，這無疑令英倫銀行在8月的利率決議上將利率保持在紀錄低位的可能性大大增加。英鎊/美元受此拖累自十個月高位1.3125下挫逾100點至日內低點1.3004。

儘管如此，英鎊在過去一個月內的表現可謂令人欣喜，英鎊/美元自6月21日低位1.2588以來已累計上漲逾500點。英鎊/美元強勢表現主要受惠於美滙指數疲弱，上周五(7月14日)公布的美國零售、消費者物價指數(CPI)雙雙不及預期，令市場憂慮美國聯儲局年內加息進程受阻。更令人失望的是，周三(7月19日)美國共和黨麥凱恩(John McCain)被查出腦瘤，而原定於本周投票的參議院第二版醫改法案亦因此延遲一周，令參議院通過醫療法案再添變數，市場愈發質疑美國總統特朗普(Donald Trump)能否實施其承若的經濟改革計劃，美滙指數亦因此維持在十個月低位附近修整。

不過，周一(7月17日)為期四天的英國退歐談判於布魯塞爾開啟，市場正在密切關注英國退歐事務大臣戴維斯(David Davis)與歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)舉行的談判，市場憂慮若有跡象顯示英國可能失去進入歐洲單一市場的優惠待遇，屆時將影響英倫銀行收緊貨幣政策進程，英鎊/美元有望回吐上周五(7月14日)全部漲幅。

今日英鎊/美元盤中跌穿1.3000關口至時段低點1.2984，不過，日內16:30公布的英國6月核心零售銷售按年增長 3%，好於預期按年增長2.5%，英鎊/美元受此推動快速拉升逾20點，並重返1.3000關口上方。日線圖上顯示英鎊/美元已連續三個交易日下跌，並形成自7月18日高位1.3125延伸而下的小型下降通道。若英鎊/美元後市再度失守1.3000整數關口，英鎊/美元有望進一步考驗1.2920(從6月21日低位1.2588至7月18日高位1.3125上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據7月13日的策略已在1.2955買入英鎊並於1.3100平倉，獲利45點。若英鎊/美元回落至1.2900-1.2920區域，我們將買入英鎊，上望1.3020，跌穿1.2850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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