國際財經

隨着英國經濟增長繼續放緩，瑞士信貸警告，英國有大約三分之一機會於未來6個月陷入衰退。

瑞信估計，英國經濟次季增長僅得0.2%，與首季相同，而今年餘下兩季，增長步伐預料仍然緩慢，料介乎0.2%至0.3%。

瑞信指，英國經濟在未來6個月內，有25%至38%機會陷入衰退。倘若英倫銀行決定加息四分之一厘，陷入衰退的機會率更會上升約5個百分點。

瑞信認為，英國通脹升溫，使消費開支增長放緩，加上脫歐前景不明朗，令商業投資趨弱，導致經濟陷入衰退的風險升溫。