國際財經

路透引述墨西哥官員表示，美國、墨西哥和加拿大官員已經就重新談判北美自由貿易協定(NAFTA)的緊湊時間表達成共識，旨在明年初完成談判，以避開墨西哥2018年總統大選。

該官員形容，這是一份非常緊湊的日程，將舉行7輪磋商，每隔3周舉行一次，目標是在墨西哥大選造勢活動全面展開前完成談判。

談判代表們擔心，由於美國總統特朗普不斷抨擊墨西哥，以及墨西哥左翼政黨民族復興運動組織(National Regeneration Movement)候選人Andres Manuel Lopez Obrador在明年大選的早期民調中領先，NAFTA談判在墨西哥可能成為政治攻擊目標。美國官員指，墨西哥要求談判能夠在墨國總統大選升溫前，即年底前結束。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)早前表示，首輪談判將於下月16至20日在華盛頓舉行。消息指，談判將輪流在三國舉行，次輪安排在墨西哥。但美國貿易代表發言人說，美加墨三國就協商的次數及開會頻密程度，尚未完全達成共識。

萊特希澤曾表示，美國政府沒有為完成修訂北美自由貿易協定(NAFTA)談判設定時限，但個人希望可在今年底前完成。他稱，在年底前完成談判，是一個「非常、非常緊湊的時間框架」，但不會為了節省時間而達成壞協定。