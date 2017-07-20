國際財經

摩根士丹利(大摩)業績勝預期，提升投資者樂觀情緒，推動美國股市向好，標準普爾500指數與納斯特綜合指數，接連第二天齊創收市新高。

道瓊斯工業平均指數升66點或0.31%，收市報21640；波音與杜邦領漲，業績欠佳的IBM倒退4.6%，限制大市升幅。標普500指數升13點或0.54%，收市報2473；11個主要分項差不多全部上升，科技類升0.5%，成為上升動力，能源與資源類也領漲。納指升40點或0.64%，收市報6385，連續第9天上揚。

細價股表現也出色，Russell 2000指數升1%至1441點，創下收市新高。Russell 2000指數、標普500指數與納指同日創新高，上一次是3月1日。

金融類股份是大市上升主力。開市前，大摩公布的業績優於預期，刺激股價上揚，收市升3.3%。Boston Company高級基金經理John Bailer表示，藍籌業績消息至今很好，推動市場情緒向好，而金融股業績消息正面，有助推動相關情緒升溫。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby認為，現時判斷本周藍籌業績消息一片向好，仍然言之尚早，重量級的微軟與通用電氣仍然未公布。他認為，大市一直沒有明顯調整，而經濟數據參差，後市仍宜審慎。

經濟數據方面，美國6月新屋動工升8.6%，優於預期。

個別股份方面，前一天公布業績的鐵路巨擘CSX與聯合航空，股價表現欠佳，分別跌5.1%與5.9%。

傳聞合併的Discovery Communications與Scripps Networks，分別升4.3%與15%。

收購英國食品業務的McCormick，股價跌5.3%。