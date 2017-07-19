國際財經

大摩業績勝預期，加上美國上月新屋動工結束三連跌，以及油價上揚，利好投資氣氛，美股造好，標指及納指續創新高。

截至本港時間晚上11時，道指報21597點，升22點或0.1%；標普500指數報2467點，升6點或0.26%；納指報6369點，升25點或0.4%。

經濟數據方面，美國6月新屋動工按月上升8.3%，結束過去3個月下跌；以年率計達到121.5萬間，多過市場預期，亦是2月後最高水平。另外，上月新屋動工許可上升7.4%，以年率計達到125.4萬間，同樣多過市場預期，是3月後最高水平。

個股方面，摩根士丹利截至6月底的第二季，股東應佔盈利15.87億美元，按年上升11.37%，主要是受惠於投資銀行與財富管理業務表現強勁，每股盈利升至0.87美元，優於市場預期，大摩股價升逾2%。

不過，上季收入跌4.7%，為連續21季下跌的IBM，股價跌逾3%；同時，鐵路運營商CSX，以及聯合大陸航空亦走弱。至於Vertex Pharmaceuticals暴漲逾兩成，主要由於該公司宣布囊性纖維化藥物的臨床試驗取得進展。

上周美國原油庫存降幅大於市場預期，刺激油價升幅擴大，紐約原油期貨現時每桶報47.01美元，升0.61美元或1.31%；倫敦布蘭特期油報49.46美元，升0.62美元或1.27%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7431點，升41點或0.56%；德國DAX指數報12453點，升22點或0.18%；法國CAC 40指數報5213點，升40點或0.78%；意大利富時MIB指數報21442點，升84點或0.4%。