即巿股評 港股直擊 國際財經

美股科技板塊周二普遍造好，標普500指數與納斯特綜合指數齊創收市新高。

本欄上月底指出，亞馬遜等科技龍頭企業獨大，可能惹來壟斷及扼殺經濟發展等問題(詳見2017年6月29日〈網企巨人獨大 壟斷扼殺經濟〉一文)。美國眾議院反壟斷附屬委員會的民主黨領袖David Cicilline早前已表示，關注亞馬遜斥資137億美元(約1069億港元)收購超市集團Whole Foods Market的交易，認為併購對小型雜貨店造成衝擊，國會或要審視有關影響。交易有待美國反壟斷機關審批，隨時驚動聯邦貿易委員會作最後裁決。

亞馬遜在上周的Prime Day創下史上最高銷售紀錄，加上有傳該網購巨擘將推出自家即時通訊軟件，刺激股價破頂，周二收報1024.45美元。不過，前雷曼交易員Jared Dillian認為，市場現時普遍相信亞馬遜把傳統百貨公司、商場及實體零售店打得落花流水，勢將取得100%零售市佔率，令該股市值升至天價，他警告亞馬遜或已出現巨大泡沫，呼籲投資者不要忘記「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的投資智慧，目前應採用逆向思維，吸納股價非常低殘的零售股，而非高追亞馬遜。

財經博客John Huber卻持不同意見，強調投資者應長期押注具有持久盈利能力和前景光明的企業，深信亞馬遜的「護城河」(moat)能進一步擴闊，主要原因是該公司願意不斷改善其商業模式，營造更佳的消費體驗。Huber指出，亞馬遜允許第三方賣家在自己平台上銷售商品，雖然有可能對亞馬遜產品構成直接競爭，卻可創造出一個龐大的消費平台，提供「格價」資訊，為客戶節省使費。亞馬遜除了從賣家銷售收入中抽取佣金，也有愈來愈多商家付費，採用其雲端計算基礎設施(cloud computing infrastructure)、Call Center、倉儲、包裝及物流一條龍服務，成為亞馬遜收入新來源。

上文提及的「護城河」一詞，出自「股神」畢非德，主要是指公司具備結構性優勢，無懼競爭對手挑戰，例如擁有強大品牌的消費品。由於亞馬遜具有以客戶為本的DNA，且願意放棄短期利潤換取長期回報，競爭對手根本極難複製其經營模式。Huber形容這種能夠為消費者提供長期穩定價值的獨一無二優點，堪稱「貝索斯護城河」(Bezos moat)。

傳統實體零售店和百貨公司受到網購打擊，是難以逆轉的趨勢。股市不同板塊出現短期強弱交替時有發生，惟股神相信亞馬遜能為市場帶來顛覆變化，意味中長期而言，採用新經濟模式的科網股仍可秤先。

港股在科技股帶動下，恒指連升第8個交易日，收報26672點，再漲147點(0.6%)，大市全日成交909億元；技術上，恒指繼續收於26400點之上，相當於2015年中至2016年初下跌浪的78.6%反彈阻力位。目前14天相對強弱指數(RSI)未算十分超買，加上現水平成交密集區(蟹貨區)阻力不大【圖】，料短期有力再攀高峰。上方阻力可先參考年初至今形成的上升通道頂部約27000至27200點附近水平，即下一個較大型的成交量密集區底部附近。

信報投資研究部

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