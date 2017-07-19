國際財經

周二(7月18日)美國公布的經濟數據仍表現疲弱：6月進口物價指數按月下跌0.2%，雖符合預期，但連續第2個月下降；6月出口物價指數亦意外按月下跌0.2%，遜於市場預期；7月NAHB樓價指數跌至8個月低位64，低於預期67。

此外，由於再有兩名共和黨員反對特朗普的新醫改方案，令醫改方案無望在參議院通過，市場因而質疑特朗普稅改和基建等財政刺激計劃的實施前景，令美滙指數周二進一步刷新10個月新低至94.45水平。受惠於美元弱勢，倫敦金穩步上升並突破1240美元阻力(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)，最高見1244.5美元。

不過，金價今早升至1243.4美元後受阻回落，一度下挫至1235.6美元，但險守小時圖的上升通道底部支持而回升。短期內若金價能企穩1235美元並再度升穿1240美元，後市或有機會進一步挑戰1250美元阻力。但歐洲央行將於明日召開議息會議，市場預計歐洲央行或會暗示未來逐步收緊貨幣政策，小心倫敦金在環球央行「收水」的情況下未必有大幅上升的空間。

策略方面，若金價回落至1225美元附近，我們將短線買入倫敦金，上望1239美元，跌穿1220美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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