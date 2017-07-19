國際財經

因上周五(7月14日)公布的美國6月消費物價指數(CPI)表現遜於預期，按年增長率僅為1.6%，顯示上周美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在國會作證時所表達的對通脹擔憂不無道理。該數據令美滙指數大跌，拖累美元/日圓瞬間跌穿113.00整數大關，重挫0.66%至112.26。

其後，周二(7月18日)美國總統特朗普(Donald Trump)的新醫改法案在美國國會再遇阻力，消息顯示再有兩名共和黨參議員「倒戈」，表示將會就新醫改法案投反對票，這意味該法案將無法在國會獲得過半數通過，令投資者對特朗普政府實施其所承諾的經濟改革計劃的能力失去信心，美滙指數因此進一步受壓，最低見2016年8月以來的新低94.46。美元/日圓亦受拖累下跌，並一度跌穿112.00關口至日內低位111.67。

值得一提的是，日本央行將於本周四(7月20日)舉行議息會議，並將發布新一期經濟展望報告。考慮到日本在今年2月至5月的CPI年率增長均遜於或與預期持平、日本5月貿易赤字快速擴大至1151億日圓的事實，本次日本央行應會維持基準利率在-0.1%不變。而目前據路透顯示的隔夜掉期利率(OIS)測算結果，日本央行在7月保持利率不變的概率高達99.50%。若行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在新聞發布會中沒有提及縮減央行資產購買的計劃細節，日圓滙價貶值預期或將加劇，美元/日圓有望反彈收復113.00關口。

另外，歐洲央行周四亦將舉行7月議息會議，若歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)暗示未來所縮減資產購買規模或任何收緊貨幣政策的措施，歐羅/美元或可進一步上升並打壓美匯指數走勢，屆時美元/日圓應會受到影響。

從日線圖分析，美元/日圓於7月11日升至近4個月新高114.48後大幅回落調整，但昨日跌至111.67後有所企穩，明顯受到111.65(從108.81至114.48上升浪的50%回吐水平)及100日移動平均線111.77水平支持。目前美元/日圓仍圍繞111.90至112.20區域窄幅波動，需進一步升破小時圖下降通道頂部112.40才有望擺脫短期下行壓力，重返112.75至113.00附近水平。

策略方面，我們根據7月10日的策略在113.30建立的美元買盤已於112.70止損平倉，虧損60點。若美元/日圓回落至111.60至111.70的支持區域，我們將買入美元，目標112.60，跌穿111.35止損。

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