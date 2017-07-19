國際財經

歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼(Ewald Nowotny)警告，不宜接受比特幣(Bitcoin)作為官方支付方式，因為其穩定性不足，太容易被炒作。

他在奧地利報章《Kleine Zeitung》的專訪中表示，比特幣缺少成為好貨幣的一個要素，那就是穩定性，因為像其他虛擬貨幣一樣，比特幣沒有一個像央行一樣的單一治理機構。

6月比特幣一度大漲至近3000美元，創下紀錄高位，其後持續下滑，但過去一年仍上漲2.4倍。據coindesk數據顯示，比特幣現報2402美元，升3.22%。