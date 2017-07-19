國際財經

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在二十國集團(G20)峰會期間，曾進行第二次對話，令俄國涉嫌干預去年美國總統大選及「通俄門」事件升溫，加上新醫保法案未能在參議院取得足夠票數，市場對特朗普能否成功推行刺激經濟政策存疑，投資者關注多項事件的後續發展，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7390點，升不足1點；德國DAX指數報12457點，升27點或0.22%；法國CAC 40指數報5188點，升15點或0.3%；意大利富時MIB指數報21437點，升79點或0.37%。

道指期貨暫報21521點，升1點。

油價反覆，因美國石油協會(API)統計顯示上周原油庫增加160萬桶，以及石油出口國組織(OPEC)產量居高不下。紐約原油期貨現時每桶報46.43美元，升0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報48.89美元，升0.05美元或0.1%。

美國今日稍後將公布上月新屋開工及營建許可的數據，市場分別預期為116萬戶及120.1萬戶，前值為109.2萬戶及116.8萬戶。此外，美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預期為減少300萬桶，前值為下跌756.4萬桶。