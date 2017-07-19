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今日 11:16 國際財經 中國財經

在華銷售下滑 蘋果任命大中華區新主管

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蘋果公司任命Isabel Ge Mahe擔任大中華區副總裁兼董事總經理，負責該公司的中國業務發展。

Isabel Ge Mahe此前為蘋果公司無線技術副總裁。蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)表示，蘋果堅定致力於在中國投資並取得增長，對於Isabel攜豐富經驗和領導力加盟中國團隊感到非常激動。

隨着亞洲智能手機生產商在該地區變得愈來愈有競爭力，蘋果在中國正面臨銷售下滑的局面。該公司在華銷售額已連續第5個財季下滑，最新財季下滑幅度14%。

蘋果將於下月1日公布第三季業績。

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